Morre mulher queimada pela amiga no Amendoeira, São Gonçalo

Quase um mês após ter seu corpo incendiado, Cristiane Paiva Travassos, de 50 anos, perdeu a batalha pela vida e morreu, na última quarta-feira (18), no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, onde estava internada desde o último dia 22.

Segundo relatos de pessoas próximas à vítima, ela foi queimada por uma amiga enquanto dormia em sua residência, no Amendoeira. A motivação do crime é incerta. De acordo com o relato, a acusada chegou à casa e despejou álcool sobre o corpo da mulher enquanto ela estava dormindo. Em seguida, acendeu um fósforo e lançou sobre a vítima, que, de acordo com testemunhas, saiu de casa correndo, em chamas.

O caso, que havia sido registrado na 75ªDP (Rio do Ouro) como lesão corporal inicialmente, passou a ser investigado como lesão corporal seguida de morte e continuará aos cuidados dos policiais da distrital.

Enterro - A vítima será enterrada na tarde desta quinta-feira (19) no Cemitério São Gonçalo, no Camarão, em São Gonçalo.