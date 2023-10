Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de PM

O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (19), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do policial Militar, Ronaldo Alves da Conceição, de 50 anos.

Lotado do 35º BPM (Itaboraí), Ronaldo estava em um lava jato, na Rua Monsenhor Dias Guedes, em Aldeia da Prata, Itaboraí, quando, por volta das 11h30, desta quarta-feira (18), dois criminosos, em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Pelo menos três tiros atingiram a vítima, que morreu no local, sem chance de defesa. Um cordão de ouro, o celular da vítima e o carregador de munições não foram levados pelos criminosos que fugiram do local após roubarem a arma do policial.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local do crime, realizaram a perícia inicial, ouviram moradores e comerciantes, e buscam testemunhas ou imagens que ajudem a elucidar o crime. Uma das linhas investigação seria uma execução.

Com a morte de Ronaldo, sobe para 48 o número de Agentes de Segurança mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 42 da Policia Militar (sendo 09 em serviço, (27) de folga, (03) reformados e (03) reserva), 03 Policiais Penais, 1 Policia Civil, 01 Corpo de Bombeiros, 01 Guarda Municipal.



