Influenciador desabafa sobre postura dos agentes na Operação Maré após ter a casa revistada

O influenciador Raphael Vicente publicou em seu perfil no Instagram um vídeo desabafando sobre as operações realizadas pelas forças de segurança do Rio no Complexo da Maré, na Zona Norte. Conhecido por vídeos de dança e humor, o jovem é morador da comunidade e relatou que, na última quarta-feira (18), enquanto gravava um filme em São Paulo, recebeu uma mensagem da irmã relatando sobre uma revista de policiais na casa em que vive com familiares.

"Eu acordei hoje de manhã com uma mensagem da minha irmã que dizia o seguinte: "bateram 'fortão' aqui na porta, entraram e revistaram tudo. Eles perguntavam quem morava aqui, só foram embora porque eu mostrei o seu Instagram". Isso aconteceu na minha casa hoje e é o que está acontecendo na Maré durante seis dias. Eu sei que a galera que me acompanha está cansada de me ouvir falar sobre isso, mas vocês podem ter certeza que mais cansado que vocês, está a galera que mora em comunidade. Eu estou cansado de ter que parar a minha vida para falar sobre isso. É um cansaço de 'eu tenho que falar de novo? Está acontecendo isso de novo?", lamentou o influenciador

Leia também:

➢ 6º dia de Operação Maré: PM divulga mais um balanço das ações

Leia também:

➢ Entenda porque o professor preso em SG por filmar alunas teve direito a fiança

Na última quarta-feira, a região recebeu o sexto dia da Operação Maré. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (Bac) atuaram nas comunidades Nova Holanda, Parque União e Sem Terra, todas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Por conta da ação, 37 unidades escolares não funcionaram, deixando 13.469 alunos sem aulas. Duas Clínicas da Família ficaram fechadas e outras duas suspenderam as atividades externas. No vídeo, Vicente também falou sobre o impacto vivenciado pelos moradores.



"São seis dias em menos de 10 dias que a Maré está passando por operações policiais. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que 'é' 44 escolas fechadas durante seis dias, mais de 18 mil estudantes sem aula? Semana passada foi semana da criança, as crianças não tiveram festa em escola, não tiveram o dia do 'cabelo maluco', que todo mundo teve aí, as crianças aqui da Maré não tiveram. Fora amigos meus que não estão indo para a faculdade, eu tenho amiga que perdeu prova e a faculdade não deixou ela refazer. Os comércios estão fechados há seis dias, vocês sabem o que 'é' seis dias não poder abrir a sua loja, não poder ganhar o seu dinheiro? E fora o trabalhador que tem que sair de casa e arriscar sua vida para ir trabalhar".

No fim do vídeo, Raphael fez um apelo para que outros artistas e influenciadores que também residiram no Complexo da Maré usassem as redes sociais para mostrar a rotina da população que mora nas comunidades cariocas durante as operações policiais."É muito fácil para mim comover as pessoas e falar que eu cheguei até aqui porque eu sou 'cria' da Maré, que a favela venceu. Eu venci, a minha favela está lá perdendo durante seis dias seguidos, durante anos", lamentou.

Assista:

A Polícia Militar informou, através de nota, que o Comando do Bope apura todas as denúncias e que "as ações das equipes seguem pautadas por critérios técnicos e planejamento prévio, sempre alinhadas ao previsto na legislação vigente". A corporação ressaltou que "não compactua com quaisquer desvios de conduta ou crimes cometidos por policiais militares, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".



A PM informou ainda que a ouvidoria está a disposição para qualquer denúncia, através do telefone (21) 2334-6045 ou pelo e-mail ouvidoria_controladoria@pmerj.rj.gov.br.