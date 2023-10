Delegado de Niterói é o novo secretário da Polícia Civil

O niteroiense e delegado Marcus Vinícius Amim Fernandes é o novo secretário da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. A nomeação aconteceu na manhã desta quinta-feira (19) com a publicação no Diário Oficial. Ele ocupa a pasta no lugar do delegado José Renato Torres do Nascimento, que estava na função há somente 22 dias, mas teria pedido para sair do cargo.

Amim atuou como delegado da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, foi titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e estava, desde junho, na diretoria do Detran-RJ.

O atual secretário tem 21 anos na Polícia Civil, sendo 12 como delegado. Ele só pôde assumir a pasta após uma mudança na lei, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio, na última quarta-feira (18). Antes, para tal função, era necessário que o delegado tivesse mais de 15 anos de exercício da função.

Leia também:

➢ Preso por agredir a ex e roubar seu celular no Vila Lage, São Gonçalo

➢ Foragido do sistema prisional é recapturado em São Gonçalo

A alteração aconteceu após sessão, onde 61 deputados votaram a favor da alteração e oito contra - a bancada do Psol e os deputados Luiz Paulo Correa da Rocha (PSDB), Martha Rocha (PTB), Elika Takimoto (PT) e Carlos Augusto (PL).

Claudio Castro agradeceu ao delegado José Renato e disse confiar no trabalho do Amim. “Estou certo de que o delegado Amim tem as qualificações necessárias para fazer um bom trabalho à frente da Polícia Civil. Aproveito para agradecer ao delegado José Renato Torres pelo comprometimento com a segurança pública do Estado do Rio num momento importante de ação contra a criminalidade”, afirmou o governador.

Já o delegado confirmou ter recebido a nomeação com muita satisfação. “É um privilégio ser lembrado pelo governador para assumir a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Encaro esse desafio com muita tranquilidade e reforço o meu compromisso de combate à criminalidade com todo o rigor que a lei permite”, disse.

Sobre o delegado

Natural de Niterói, Marcus Amim é formado em Direito, em 2003, pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Está há mais de 20 anos na Polícia Civil, tendo exercido também, entre outras funções, o cargo de delegado titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. Foi também delegado titular da 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Por seu trabalho na polícia, o novo presidente do Detran.RJ recebeu, em 2018, a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em 2021, ganhou a Medalha José Clemente Pereira, da Câmara dos Vereadores de Niterói.

Na Polícia Civil, Amim também ganhou, como reconhecimento pelos bons serviços prestados, a Medalha de Fidelidade, em 2020, a Medalha de Honra, em 2019, e a Medalha de Devotamento, em 2018.