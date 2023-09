Mulher ateia fogo na amiga enquanto ela dormia no Amendoeira, SG

Vítima foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Uma mulher de 50 anos foi internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, depois de ter seu corpo incendiado. Segundo relatos de pessoas próximas à vítima, ela foi queimada por uma amiga enquanto dormia em sua residência, no Amendoeira. O crime aconteceu na semana passada.

A motivação do crime é incerta. De acordo com o relato, a acusada chegou na casa e despejou álcool sobre o corpo da mulher enquanto ela estava dormindo. Em seguida, acendeu um fósforo e lançou sobre a vítima, que, de acordo com testemunhas, saiu de casa correndo, em chamas.

A vítima foi inicialmente levada à UPA do Pacheco. Na última sexta-feira (22/09), ela foi encaminhada para o Centro de Trauma do Heat, onde permanece internada. Seu estado de saúde é grave, sem previsão de alta hospitalar.



*Em apuração