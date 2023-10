Preso por agredir a ex e roubar seu celular no Vila Lage, São Gonçalo

Um homem foi preso em São Gonçalo, na última terça-feira (17) por agredir sua ex-namorada e roubar seu celular. A polícia cumpria um mandado de prisão preventiva, e a ação aconteceu no bairro de Vila Lage.

Segundo a Polícia Civil, a agressão aconteceu na frente do filho do casal, que, ao tentar defender a mãe, agarrou o corpo do agressor e deu um chute no pai.

Além de agredir a ex-namorada, o criminoso também roubou o seu celular.

O criminoso foi detido por agentes da DEAM, Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo, e será encaminhado para julgamento.