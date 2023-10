Foragido do sistema prisional é recapturado em São Gonçalo

Policiais Penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), sob a coordenação do Diretor de Recapturas, com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), e um trabalho de análise de dados e levantamento de informações, recapturaram na manhã desta terça-feira (17), no bairro de Neves, em São Gonçalo, o criminoso, foragido da Justiça, Thalysson dos Santos Coutinho, de 23 anos, na casa de sua companheira.

Thalysson, conhecido na comunidade como "Menor da Síria", cumpria pena por tráfico de drogas e resistência à prisão, no Instituto Vicente Piragibe, porém obteve a regalia de Visita Periódica ao Lar (VPL), no período de Dia dos Pais desse ano, não retornando para a unidade de origem, ocasionando assim a fuga, sendo expedido mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro (VEP), regredindo seu regime para fechado, tendo ainda que cumprir 10 anos de pena.

Ao ser localizado pelas equipes e ter sido dada voz de prisão, foi conduzido à 73ª Delegacia de Polícia (Neves), para formalização dos procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.