Operação Drake: 4 policiais e um advogado são presos por tráfico de drogas

Quatro policiais civis e um advogado foram presos, nesta quinta-feira (19), na operação Drake, realizada pela Polícia Federal (PF) e Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Os acusados teriam vendido 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Estado do Rio.

As investigações da Operação Drake também indicaram que os acusados teriam, inclusive, escoltado a carga até Manguinhos, comunidade dominada por traficantes. Os quatro policiais civis envolvidos teriam passagem pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

Leia também:

➢ Preso por agredir a ex e roubar seu celular no Vila Lage, São Gonçalo



➢ Estipulada fiança de R$ 15 mil para professor de academia acusado de filmar alunas

Os cinco mandados de prisão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende. Os mandados foram cumpridos em endereços na cidade do Rio, como a Cidade da Polícia, onde fica a DRFC, e em Saquarema, na Região dos Lagos.

Escolta e propina

Segundo apuraram a PF e o MPRJ, em agosto deste ano duas viaturas da DRFC teriam abordado um caminhão com 16 toneladas de maconha na divisa entres os estados de SP e RJ. O veículo, inclusive, já estava sendo monitorado pela Polícia Federal.

Após escoltarem o caminhão até a Cidade da Polícia (CIDPOL), na Zona Norte do Rio, os policiais civis teriam negociado, através de um advogado, a liberação da carga e a soltura do motorista do caminhão, por meio do pagamento de propina.

Além disso, a PF também teria descoberto que três viaturas ostensivas da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos, comunidade que fica próxima à CIDPOL, e em seguida, a carga da droga teria sido descarregada pelos criminosos.