Estipulada fiança de R$ 15 mil para professor de academia acusado de filmar alunas

O professor de ginástica preso, nessa terça-feira (17), acusado de fotografar e filmar alunas sem consentimento em uma academia no Jardim Fluminense, em São Gonçalo, teve a sua fiança estipulada em R$ 15 mil. Ele ficou preso pela acusação de armazenamento de vídeos de sexo com menores em um aplicativo.

Leonardo Azevedo da Costa, de 34 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (17), em uma casa do bairro da Trindade. Os policiais civis da 74ª DP (Alcântara), coordenados pelo Delegado Titular Dr. Luís Maurício Armond, cumpriram um mandado de busca e apreensão no local, uma vez que a delegacia recebeu uma denúncia de que o homem teria tirado diversas fotografias e gravado vídeos sem conhecimento de suas alunas enquanto elas praticavam exercícios físicos. Segundo a polícia, ele teria confessado o crime.

Com o acusado, os agentes encontraram um notebook e um telefone celular. No aparelho, havia armazenamento de vídeos sexuais com menores, motivo pelo qual o homem ficou preso à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime do 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, por 'adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente'.



A polícia descobriu também que as imagens que Leonardo fazia das alunas, incluindo menores de idade, eram comercializadas através das redes sociais, inclusive, sendo postadas em um grupo do Telegram em que usuários tinham que pagar para entrar. Em alguns casos, seria usada até uma seringa com um líquido branco que era jogado nas partes íntimas das alunas sem que elas percebessem. A descoberta veio através de uma informação recebida por uma das mulheres de um perfil falso.

As alunas da academia que foram vítimas do professor foram até a 74ªDP, em São Gonçalo, para prestar depoimento. Além da acusação de armazenamento de pornografia infantil, Leonardo também está sendo investigado e responderá pelas gravações das alunas.