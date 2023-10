Corpo de policial morto na folga será enterrado em Maricá

Familiares estiveram no IML de Tribobó - Foto: Filipe Aguiar

Será sepultado na tarde desta terça-feira (17), em Maricá, o cabo PM lotado no 12º BPM (Niterói), que foi encontrado morto, na Rua Padre Afonso Rodrigues, em Santa Luzia, São Gonçalo, na noite da última segunda-feira (16).

O policial, que estava de folga, era morador de Maricá e deixou esposa e filho. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) durante a manhã e disseram que não possuíam nenhuma informação sobre o fato.

Cabo Michel Vieira dos Santos deixa esposa e filho | Foto: Divulgação

O policial, que vestia bermuda, camisa e chinelos, foi encontrado com marcas de tiros, e com sua arma próximo ao corpo. A identificação da vítima só aconteceu depois da remoção do cadáver.



Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que estão atuando no caso, não informaram ainda qual é a principal linha de investigação.