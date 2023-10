Com apoio do Disque Denúncia, PM prende foragido no Rio

O criminoso estava foragido da justiça e foi recapturado com apoio do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

O criminoso estava foragido da justiça e foi recapturado com apoio do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), com apoio do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta terça-feira (17), na Rua Vinte e Nove, bairro Freitas Soares, em Porto Real, o acusado e foragido da Justiça, Vivaldo Peres Lima, vulgo Vivaldinho, de 24 anos.

Policiais se encaminharam ao endereço relatado a fim de realizar buscas no imóvel por pedido do delegado da 89ªDP (Resende), em decorrência da prisão do criminoso de vulgo Xuxu, com informações de que o referido imóvel estava sendo utilizado pelo mesmo.

No local, a equipe abordou Vivaldo. Com a realização de buscas, nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizar consulta foi constatado um mandado de prisão em desfavor dele, por estar foragido do sistema prisional, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Homicídio (Artigo 121 do CP).

Leia também



➢ Força Nacional inicia reforço em rodovias federais do Rio

➢ Foragido do sistema prisional é recapturado em São Gonçalo

Diante dos fatos, ele foi levado para a sede da 100ª DP (Porto Real), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido