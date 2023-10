Força Nacional inicia reforço em rodovias federais do Rio

A princípio o reforço será nas rodovias federais do Rio de Janeiro e no entroncamento da Dutra com a Avenida Brasil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O efetivo da Força Nacional que chegou ao Rio de Janeiro no último domingo (15) iniciou, nesta terça-feira (17), o reforço na segurança pública do estado. Os agentes saíram durante a manhã da Superintendência da Polícia Federal, no Centro do Rio, para realizar patrulhamento estratégico junto à Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais da Região Metropolitana e na Baixada Fluminense.

Nesta terça-feira, a Força Nacional estará atuando em seis pontos em apoio ao patrulhamento da PRF, distribuídos na Rodovia Presidente Dutra, altura do Jardim América, em Caxias; na BR-040, em Caxias; e em pontos da BR- 465, antiga Rio-SP, e da Rio-Magé.

Ao todo, serão 300 agentes de segurança da Força Nacional que devem chegar até sábado no estado. No domingo, chegaram 155 deles. Também houve reforço de 250 policiais rodoviários federais, além de 110 viaturas das duas forças policiais.



A princípio o reforço será nas rodovias federais do Rio de Janeiro e no entroncamento da Dutra com a Avenida Brasil, chamado de Trevo das Margaridas. Comunidades e demais trechos da Avenida Brasil ficaram de fora do patrulhamento, por não serem de competência federal.

Em coletiva de imprensa na segunda-feira no Rio, o ministro Flávio Dino ressalvou que o planejamento das ações é dinâmico e que poderá ser alterado para atingir melhores resultados. A avaliação deve ser feita entre duas e três semanas a partir de hoje (17). O ministro afirmou que pode intensificar o apoio ao estado, com envio de mais agentes, inclusive com a participação das Forças Armadas para atuar na segurança pública no estado, citando a Lei Complementar 97, que autoriza que mesmo sem GLO os militares auxiliem as forças policiais.

O apoio do Governo Federal na segurança pública no Rio se dará em dois eixos neste momento: ostensivo e de inteligência. O ostensivo, além do reforço de 250 agentes da PRF e 300 da Força Nacional, terá fortalecimento de equipes da PF no porto e na Baía de Guanabara com novas lanchas blindadas e efetivo para patrulhamento ostensivo. Esse trabalho será partilhado com a Marinha.

O segundo eixo, de inteligência e investigação, vai trabalhar na identificação dos esquemas de lavagem de dinheiro e descapitalização das organizações criminosas.