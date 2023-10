Criminosos trocam tiros e assustam moradores no Centro do Rio; Veja vídeo

Facções rivais trocam tiros no complexo de São Carlos, no Centro do Rio - Foto: Divulgação/ Reprodução

Troca de tiros entre criminosos assustaram moradores e pessoas que passavam pelo Catumbi, no Centro do Rio, na tarde desta segunda-feira (16).

Traficantes da comunidade Fallet, em Santa Teresa, trocaram tiros com membros de uma facção rival, após tentarem invadir o Morro do Querosene, no complexo do São Carlos, ainda à luz do dia. Grupos de facções rivais disputaram territórios por volta das 15h30.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ouvir muitos tiros. Nele também é possível observar motoristas dando meia volta para sair da zona de tiro.





Agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) reforçaram o policiamento do local. Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.