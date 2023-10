Crime de ódio: Homem mata menino muçulmano com 26 facadas nos EUA

Um homem de 71 anos, identificado pela polícia como Joseph Czuba foi preso nos Estados Unidos, no último domingo (15), acusado de matar um menino muçulmano de 6 anos de idade com 26 facadas. A mãe do menino, de 32 anos, também foi ferida, mas segue internada. A polícia relacionou o crime à guerra que vem acontecendo entre Israel e o Hamas, e considera o ataque à criança e sua mãe como um crime de ódio.

De acordo com informações das autoridades locais, a mulher e o menino estavam em casa quando foram surpreendidos pelo homem. Enquanto confrontava o agressor, a mulher ainda conseguiu ligar para o 911 (número da emergência nos EUA), e, segundo um comunicado do gabinete do xerife do condado de Will, em Illinois, quando o socorro chegou, as vítimas estavam “dentro da residência, em um quarto. Ambas apresentavam múltiplas facadas no peito, tronco e extremidades superiores".

A mãe e a criança chegaram a ser levados para o hospital, mas o menino, que recebeu 26 facadas, não resistiu aos ferimentos. Durante a autópsia, uma faca de serra de estilo militar com lâmina maior que 17 centímetros foi retirada do abdômen da criança. O comunicado oficial revelou que a mulher de 32 anos deve sobreviver ao ataque “perverso”, causado por intolerância em decorrência da guerra no Oriente Médio.

"Os detetives conseguiram determinar que ambas as vítimas deste ataque brutal eram alvos do suspeito, já que eram muçulmanas, e por causa do conflito em curso no Oriente Médio, envolvendo o Hamas e os israelenses", disse a nota.

O gabinete não divulgou nenhuma informação sobre as vítimas, como nome ou nacionalidade, mas de acordo com o escritório de Chicago do Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR), o menino era palestino-americano.

O acusado foi encontrado pela polícia sentado no chão, próximo à entrada de sua residência, com um ferimento na testa. Após ser levado ao hospital, Joseph Czuba foi acusado de homicídio, tentativa de homicídio e teve também duas acusações de crimes de ódio.

Segundo dito pelo chefe do CAIR Chicago, Ahmed Rehab, aos repórteres, "Ele [o acusado] bateu na porta e tentou sufocá-la, e disse 'vocês, muçulmanos, devem morrer'". Uma das mensagens enviadas pela mulher, já no hospital, ao pai do menino, foi citada durante a afirmação.

Em seu X (antigo Twitter), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou a morte do menino e disse que o ataque foi um “ato de ódio horrível”. E finalizou: “Esse ato de ódio contra uma família Muçulmana Palestina não tem lugar na ‘América’”.