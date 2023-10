Justiça confirma envio de 300 agentes da Força Nacional ao Rio

O Ministério da Justiça confirmou, nesta quarta-feira (11), o envio de 300 agentes da Força Nacional ao estado do Rio de Janeiro. O anúncio ocorre logo após o governador Cláudio Castro solicitar ao governo federal o reforço de agentes para o patrulhamento de estradas e rodovias do estado.

A administração estadual busca bloquear a entrada de armas e drogas, e conter, com isso, o crime organizado.

A informação do envio foi confirmada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli.



"A partir da semana que vem nós vamos ampliar muito a presença das forças de segurança no Rio de Janeiro, com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), PF (Polícia Federal) e com a Força Nacional. Na semana que vem toda nossa equipe está no Rio, reforçando e ampliando o trabalho de enfrentamento ao crime organizado no estado", disse Cappelli, através das redes sociais.

O secretário-executivo também informou que a pasta está finalizando a proposta que traz diretrizes para a utilização de câmaras corporais pelas pelo agentes de segurança.

"É uma diretriz nacional que vamos apresentar até o fim do ano", informou.