Estabelecimento em frente à delegacia de Icaraí é invadido

No vídeo, o proprietário comenta que esta não é primeira vez que o espaço é arrombado este ano. "Niterói tem que mudar, não tem jeito não. Em dois meses, entraram três vezes aqui", ele explica. E nenhuma das ocasiões foram encontrados suspeitos, segundos os relatos.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 77ª DP, que também investiga as invasões anteriores. A unidade está tentando descobrir a autoria dos crimes com base em registros de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, de acordo com a corporação.