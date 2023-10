PM prende um dos envolvidos na tentativa de homicídio do músico Mingau

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), prenderam na manha de sábado (14), na cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo, o criminoso, foragido da Justiça, Pablo Willian da Silva Mostarda, vulgo “Carrasco” de 28 anos. Fato foi iniciado pelo aplicativo e trabalho de Inteligência da 2ª CIPM e a divulgação da foto do foragido pelo Disque Denúncia.

Ele é o principal suspeito na tentativa de homicídio contra o músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como “Mingau”. A tentativa de homicídio aconteceu na noite do dia 2 de setembro, em Paraty.

A ação propiciada por uma visão estratégica do Sr Secretário de Estado de Policia Militar, executada pelo Comandante do 5º Policiamento de Área (CPA) a ações integradas entre os estados que fazem divisa Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Sendo assim, foi realizado um trabalho sigiloso e integrado com ajuda do 5º Batalhão de Policia militar do Interior.



Contra Pablo Willian, constava um Mandado de Prisão, pela Vara Única de Paraty, pelo crime de Tentativa de Homicídio.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.