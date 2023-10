PM prende foragido acusado de roubo na Zona Sul do Rio

Policiais militares do 2º BPM (Botafogo), com informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde de sexta-feira (13), na Rua Almirante Tamandaré, no Flamengo, Zona Sul do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Igor Vasconcelos da Silva, de 26 anos.

Policiais de posse de informações sobre a localização do criminoso, foram até o endereço relatado, onde conseguiram prender Igor Vasconcelos, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 11ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), inc. I,II; Concurso Formal (Art. 70 - Cp), pelo fato de que, no dia 29 de setembro de 2017, Igor Vasconcelos, junto outros comparsas, roubaram os pagamentos de fornecedores, de uma empresa situada na Rua Uranos, em Ramos, Zona Norte do Rio.



Cabe ressaltar, que Igor Vasconcelos já havia trabalhado na referida empresa, e seria sabedor das movimentações e dias de pagamentos de funcionários e fornecedores.

Diante dos fatos, o preso foi levado para a sede da 9ª DP (Catete), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e onde o mandado de prisão foi cumprido. Depois ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.