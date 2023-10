Grupo de criminosos ataca policiais na Baixada Fluminense

Um grupo de criminosos atirou em policiais, na tarde desta sexta-feira (13), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os homens conseguiram fugir do local.

Segundo a PM, os agentes do 20º BPM (Mesquita) foram enviados para o bairro Olinda, com o intuito de averiguar uma denúncia de criminosos armados e vendas de drogas. Entretanto, ao se aproximar do local, os militares foram recebidos com tiros, dando início ao tiroteio.

Os bandidos conseguiram fugir para uma mata que ficava próxima ao local do confronto. Eles deixaram pelo caminho um fuzil, um carregador, um rádio transmissor, um carro clonado, uma motocicleta roubada, além de uma quantidade de drogas não especificada pela polícia.

O caso foi encaminhado para a 57ª DP (Nilópolis). Não há registro de feridos, até o momento da publicação desta matéria.