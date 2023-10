Justiça do RJ manda prender homem acusado de matar porteiro

A justiça do Rio decretou a detenção preventiva de Fagner Wilson Nunes Chamarelli, de 26 anos, acusado de assassinar o porteiro José Jailton de Araújo no dia 7 de agosto, em um prédio no Centro do Rio.

A 37ª Vara Criminal do Rio de Janeiro concluiu que o assassinato foi feito com extrema violência e uso de arma de fogo. E que a liberdade do criminoso representa um risco potencial para as testemunhas e a investigação.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Fagner teria se disfarçado para invadir o prédio, e após o ato rendeu o porteiro do estabelecimento. O assaltante exigiu as chaves de um apartamento, porém o porteiro se recusou a entregar, sendo o motivo do inicio da luta corporal. O criminoso conseguiu pegar sua arma e atirou no funcionário.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, na tarde desta sexta-feira (13), com a foto do Fagner, em busca de encontrar o foragido da justiça.



De acordo com a polícia, o acusado tem envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Arará, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Tendo registros criminais por homicídio, tentativa de homicídio, furtos e roubos a pedestres e a motoristas, receptação, lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Quem tiver informações sobre a localização de Fagner Chimarelli, pode denunciar de forma anônima, ao Disque Denúncia através do telefone:

(21) 2253-1177