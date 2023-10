Justiça decreta prisão de suspeito de feminicídio na Baixada Fluminense

A Justiça do RJ decretou na madrugada deste sábado (14) a prisão temporária de Wagner Nascimento Pessoâ, de 42 anos, suspeito de matar a tiros a ex-companheira, a supervisora de rouparia Viviane Lima José Laclot, de 48, na última quarta-feira (11). A vítima foi morta com pelo menos 13 tiros. Wagner já é considerado foragido.

De acordo com familiares de Viviane, no dia do crime, ela havia ido à casa de Wagner, no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, para buscar roupas, mas acabou sendo morta.

Parentes da mulher afirmam que Wagner não aceitava o fim do relacionamento, que acabou havia pouco mais de dois meses.



O pedido de prisão foi feito pelo delegado Adriano Marcelo Firmo França, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), durante o Plantão Judiciário, e aceito pelo juiz Alexandre Rodrigues de Oliveira.

O corpo de Viviane foi enterrado na manhã de sexta-feira (13) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio.