Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus

Um homem foi preso na noite da última quarta-feira (11) por importunação sexual dentro de um ônibus, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o homem colocou o pênis para fora e chegou a realizar movimentos perto de uma mulher. Depois, ele teria ainda encostado o órgão genital na vítima.

Leia mais:

➢ Família doará órgãos de segurança morto com golpes de espada em Niterói

➢ Suspeito é detido após bater em policiais de São Gonçalo

O motorista do ônibus tomou conhecimento do que estava acontecendo e acionou uma viatura que passava pela Avenida Delfim Moreira. Os policiais militares entraram no veículo e o conduziram até a 110ª DP (Teresópolis).



O homem não resistiu à prisão e, quando questionado, admitiu o crime. Após o registro, ele foi encaminhado à unidade prisional de Benfica, na Zona Norte da capital, onde permanece à disposição da Justiça.