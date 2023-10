Suspeito é detido após bater em policiais de São Gonçalo

Um homem foi detido e levado à Delegacia do Mutuá (72ª DP) durante a manhã desta quinta-feira (12) após se envolver em uma confusão na Praça do Zé Garoto. A briga aconteceu poucas horas antes do espaço receber um evento especial de Dia das Crianças.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados até o local para apurar relatos de uma briga entre populares. Ao chegarem lá, encontraram o grupo. Um dos homens envolvidos no desentendimento aparentava estar fora de si, com comportamento mais exaltado que o dos demais.

Oficiais que estavam na região relataram tê-lo visto agredindo outro homem que passava pelo local. Ao ser abordado pela Polícia, ele apresentou resistência e desferiu chutes e socos contra os policiais. Cerca de quatro agentes precisaram se unir para conter o suspeito, que estava bastante alterado.

Ele precisou ser algemado e foi levado em uma viatura até a Delegacia. Durante o percurso, ele acabou danificando parte do interior do veículo enquanto tentava resistir à abordagem. Ele foi levado à 72ª DP (Mutuá), onde foi ouvido pela Polícia Civil. A unidade registrou a ocorrência. A identidade do acusado não foi confirmada.