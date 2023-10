Disque Denúncia busca informações sobre os envolvidos na morte de PM

O Disque Denúncia, divulgou nesta quinta-feira (12), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Thiago dos Santos Reglo. Em novembro do ano passado, o policial recebeu uma moção de louvor da Câmara dos Vereadores do Rio em reconhecimento a sua atuação na Policia Militar.

O agente trabalhava no 41º BPM (Irajá), no dia de sua morte ele estava de folga, e foi atingido com pelo menos três tiros na tarde desta quarta-feira (11), sendo seu corpo encontrado ao lado de sua motocicleta próximo ao viaduto Paulo Lins, no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos fugiram após o crime e não levaram os pertences e arma do policial.

A Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), realizou pericia no local, e agentes da especializada buscam informações e câmeras de segurança da região, a fim de investigar a motivação e autoria do crime.

Com a morte do CB/PM Reglo, sobe para 46 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 40 da Policia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos(reformados/reserva), 03 Policiais Penais, 1 Policia Civil, 01 Corpo de Bombeiros, 01 Guarda Municipal.

Quem tiver informações sobre os envolvidos na morte do policial, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ( Também funciona como WhatsApp)