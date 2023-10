PM é morto baleado em seu dia de folga

O policial militar Thiago dos Santos Reglo foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (11), após ser baleado por criminosos no Centro de Duque de Caxias. O cabo do 41° BPM estava de folga.

Segundo informações iniciais, o agente estava em uma motocicleta no viaduto Paulo Lins quando foi atingido por ao menos três tiros. Os bandidos fugiram do local sem levar os pertences do policial, ainda não se sabe o motivo do assassinato. Equipes da Polícia Militar e da Segurança Presente foram acionados para realizar a ocorrência.

Leia também

➢ Acusados de matar homem com golpes de espada são detidos em Niterói

➢ Operação Maré: Cinco prisões e cinco apreensões de fuzis nas primeiras horas da 3ª etapa

A PM comunicou, em nota, que agentes do 15°BPM (Duque de Caxias) foram encaminhados ao local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou a perícia da cena do crime, e segue investigando o caso.