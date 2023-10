Homem é agredido com espada em boate de Niterói

O segurança Leandro Oliveira Lopes, de 32 anos, foi ferido por espada após se desentender com um grupo de três homens na entrada de uma boate no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (30), na Rua Barão do Amazonas.

A vítima teria ido lanchar em uma van que vende cachorro quente na frente do estabelecimento onde trabalha. O homem teria brincado com outros clientes, contudo dois homens, suspeitos do crime, não gostaram dos comentários, e discutiram com o segurança, ocasionando em uma confusão.

Leandro voltou para boate, porém às 2h38, um carro prata, modelo Honda City, se aproximou da entrada do estabelecimento. Um homem saiu do carro e foi em direção ao segurança, logo depois, os dois homens que teriam se desentendido com o funcionário também se aproximaram e partiram para cima da vítima. O homem levou socos e golpes de facão.

Leia também

➢ Operação da PM termina com cinco presos em Niterói

➢ Morador é rendido e tem moto roubada na porta de casa no Fonseca, Niterói

Os criminosos deixaram o segurança ferido no chão, e foram embora. O homem foi socorrido, em estado grave, por um motorista de aplicativo que o encaminhou para o Hospital Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, em Niterói.



Os policiais do 12° BPM (Niterói) foram acionados após leandro ter chegado na unidade hospitalar. O caso, inicialmente, foi registrado na 78° Delegacia Policial (DP) do Fonseca, contudo, em um segundo momento, passou a ser investigado pela 76° DP.

As investigações continuam em busca de encontrar os criminosos. Um mandado de prisão foi expedido para os autores do crime.