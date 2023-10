Mulher é morta a tiros em Nova Iguaçu

Uma mulher foi morta a tiros na última quarta-feira, no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares, o autor dos disparos teria sido o ex-marido da vítima.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20° BPM (Mesquita), foram acionados para uma ocorrência de homicídio na região. De acordo com o comando, no local os militares encontraram o corpo de uma mulher com diversas perfurações indicando tiros. O suspeito fugiu do local antes da chegada dos militares.

Os policiais preservaram a área para que ela possa passar por perícia, realizada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) onde o caso foi registrado.