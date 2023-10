Operação Maré: Cinco prisões e cinco apreensões de fuzis nas primeiras horas da 3ª etapa

Agentes das forças de segurança iniciaram as primeiras horas de operação com 5 fuzis apreendidos - Foto: Divulgação/ Governo do Estado

As forças estaduais de segurança iniciaram nesta quarta-feira (11) a 3ª etapa da Operação Maré. Desde as primeiras horas da manhã, agentes estão em comunidades da Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica Pau, além do Complexo do Chapadão e 5 pontos do Complexo da Maré, todas na Zona Norte do Rio. Esta fase tem como foco a prisão de criminosos que fugiram para outras comunidades, o cumprimento de mandados de prisão e a retomada de territórios.

Agentes das forças de segurança iniciaram as primeiras horas de operação com 5 fuzis apreendidos - 1 na Cidade Alta e 4 no Chapadão. Foram realizadas, também, 5 prisões, no Complexo do Chapadão.

"Nossa maior ação de combate às máfias com uso de tecnologia, aliada à inteligência e à investigação está com resultados positivos. Até ontem, já causamos um prejuízo de pelo menos R$ 18 milhões às facções criminosas. Estamos libertando os moradores da ação do tráfico e da milícia. Isso é o mais importante", declarou o governador Cláudio Castro.

No Complexo da Maré, as comunidades da Vila do João, Vila do Pinheiros, Timbau, Baixa do Sapateiro e Salsa e Merengue, continuam sendo alvo das operações.

"Criminosos não ficam dentro de casa aguardando a presença da polícia. Vão migrando de uma comunidade para outra. Por isso, estamos fechando o cerco", afirmou o secretário de Polícia Civil, José Renato Torres.

Primeiros dias de operação apresentam saldo positivo

O trabalho integrado das forças de segurança já teve como resultado a prisão de 17 criminosos, apreensão de mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas, assim como de 100 quilos de pasta base de cocaína. Armas e 98 veículos também foram apreendidos, além de 10 toneladas de barricadas terem sido retiradas das ruas.

Os moradores da Maré também ganharam de volta o acesso à piscina do Complexo Esportivo da comunidade. A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), que é parceira na ação, confiscou 58 aparelhos celulares em Bangu 3 e 4.

Estradas do RJ reforçadas

Em um acordo feito entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro para conter a criminalidade na cidade, foi decidido que as estradas do RJ receberão mais de 200 agentes da Polícia Rodoviária Federal para um patrulhamento reforçado a partir desta quarta-feira (11).

A PRF deve atuar apenas nas rodovias federais, deixando as vias de acesso sob responsabilidade das forças do estado.