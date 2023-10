Policiais prendem homem que estava foragido da justiça

Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), prenderam na manhã desta quarta-feira (11), nas proximidades da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, o acusado e foragido da Justiça, Lucas Moraes dos Santos, de 29 anos.

Preso em seu apartamento, com ele foi apreendido uma Pistola Glock 9 mm, 5 quilos de Maconha, 97 gramas de Cocaína (crack), R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e cinco balanças de precisão para material supostamente entorpecente.

Lucas cumpria pena por Tráfico de Drogas e Roubo Majorado, no Instituto Vicente Piragibe, porém obteve a regalia de Visita Periódica ao Lar (VPL), no período do Dia dos Pais deste ano, não retornando para a unidade de origem. O acusado permaneceu na comunidade para gerenciar o tráfico de drogas, segundo informações coletadas em campo.

Ao ser localizado pelas equipes e ter sido dada voz de prisão, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Copacabana, para formalização dos procedimentos e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177