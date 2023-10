Jovem morre depois de ser baleado por PM reformado em festa

João Pedro Conceição morreu na última segunda-feira (09), após ser baleado por um policial militar reformado depois de ter se envolvido numa discussão em uma festa no bairro Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para checar a entrada de duas pessoas baleadas no hospital na noite do último domingo (08). De acordo com a corporação, testemunhas relataram que João Pedro e uma outra vítima foram atingidos na saída de um evento na região do Catiri. Não há informação sobre a identificação e o estado de saúde da segunda pessoa ferida.

De acordo com o PM, um policial militar se apresentou de forma autônoma na 34ª DP (Bangu) assumindo a autoria dos disparos. De acordo com informações preliminares, o PM atirou em João Pedro porque pensou que ele teria bebido a garrafa de uísque que ele deixou na mesa.



Nas redes sociais, amigos e familiares prestam um último depoimento: "Que Deus te receba de braços abertos. Que você venha cuidar dos seus pais, da sua filha, dos seus tios e amigos aí de cima meu sobrinho. Que Deus venha confortar o coração de todos nós. Descanse em paz João Pedro! Você jamais será esquecido. Nós todos te amamos", publicou o tio de João, Diego Wendell.

O enterro de João Pedro foi realizado na tarde de ontem (10) no Cemitério Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele deixou uma filha.

Segundo a Polícia Militar, a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, subordinada à Corregedoria da Corporação, instaurou um procedimento para analisar as circunstâncias do fato. Questionada, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento pela 34ª DP para apurar o caso de homicídio, além de lesão corporal a outra vítima.