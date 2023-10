Polícia prende três em sítio usado como abatedouro clandestino de cavalos

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) prenderam ontem (10), três homens acusados de maus-tratos a animais, poluição ambiental, crimes contra a economia popular, estelionato e associação criminosa. A prisão faz parte da "Operação Captura XI", desencadeada pelo Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) para reprimir crimes de roubos, furtos e receptação na região da Baixada Fluminense.

Com base em investigações do Setor de Inteligência, os agentes foram até um sítio, no bairro Parada Ideal, em Guapimirim. O local era usado como abatedouro clandestino de cavalos, cuja carne era vendida como se fosse de gado bovino.

Leia também:

➢ Operação Maré: Polícia apreende réplica de metralhadora calibre .50

➢ Polícia prende dois foragidos acusados de roubo de carga

No imóvel, os agentes encontraram dois animais agonizando, que morreram logo após a chegada da equipe. Outros 20 cavalos em estado de desnutrição eram mantidos em uma área cercada.

Os policiais apuraram que o rio Soberbo, que passa nos fundos da propriedade, estava em parte assoreado por conta do acúmulo de vísceras e restos mortais dos animais abatidos. Grande parte do material já havia sido carregado pela correnteza do rio devido às fortes chuvas que caíram recentemente .

De acordo com as investigações, cerca de 25 cavalos chegavam semanalmente ao sítio. Os animais eram transportados em uma carreta e vinham do bairro de Tinguá, em Nova Iguaçu, e do estado do Espírito Santo.