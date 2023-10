Polícia prende dois foragidos acusados de roubo de carga

Na manhã desta terça-feira (10), policiais civis da 78ª DP (Fonseca), após cruzamento de dados do setor de inteligência e diligências de campo, localizaram e prenderam um foragido da justiça que possuía mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo de carga, expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca de Niterói.

O homem, que foi localizado e preso na Rua Agulhas Negras, bairro Parque São Roque, em São João de Meriti, não resistiu a prisão, sendo conduzido à unidade para formalização do Cumprimento de Mandado de Prisão, estando agora à disposição da justiça.

Já no início da tarde desta terça (10), os agentes da 78ª DP (Fonseca) prenderam outro foragido, este com mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo de carga, expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca de Niterói.

O foragido foi localizado e preso na rua Da Vila, bairro Venda Velha, também em São João de Meriti e está a disposição da Justiça.

Pessoas com informações a respeito do paradeiro de foragidos podem entrar em contato com o programa Disque Denúncia pela central de atendimento (21 22531177 ou 0300-253-1177), pelo WhatsApp anonimizado do serviço (21 22531177) ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O sigilo é garantido.