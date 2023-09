Homem desaparece após sair do trabalho na Central do Brasil

Leonardo da Silva Bastos, de 41 anos, foi visto pela última vez no Centro do Rio - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Leonardo da Silva Bastos, de 41 anos, foi visto pela última vez no Centro do Rio - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Na última quarta-feira (6), Leonardo da Silva Bastos, 41 anos, saiu de casa para trabalhar no Centro do Rio de Janeiro e não retornou aos seus familiares. Ele foi visto pela última vez, por volta das 20h, no Bar Beco do Chopp, na Central do Brasil. A família registrou a ocorrência do desaparecimento na Delegacia Online da Policia Civil ás 10h58.

Leonardo trabalha como Reparador de Manutenção na Petrobras, no Centro do Rio. Ele saiu do local às 16h54, e foi em direção ao bar onde, de acordo com vendedor do local, permaneceu até por volta das 20h.

Ao jornal OSG, familiares disseram que Leonardo não saia do trabalho para outro local sem avisar, assim gerando ainda mais preocupação de seus parentes. Seu sobrinho, Rennan Laurence Jardim, de 32 anos, falou com exclusividade ao OSG.

"Ele havia ligado para minha tia ás 17h50h falando que já estava indo para casa, porém ao mesmo tempo, ele havia acabado de mandar uma foto para um amigo bebendo chopp na Central do Brasil. Fomos ao local, e conversamos com o vendedor, o qual disse que meu tio havia saído por volta das 20h", declarou Rennan.

Policial da Reserva é executado a tiros na Zona Norte do Rio

Operações policiais na Região dos Lagos deixam três pessoas nessa semana

Ainda segundo familiares, já foi verificado hospitais e IMLs de São Gonçalo, Niterói e do centro da cidade do Rio de Janeiro, não sendo localizado.



A investigação da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro segue em andamento.

Os familiares pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Leonardo da Silva Bastos sejam comunicadas através dos telefones (21) 98680-6701 e (21) 98756-1327.