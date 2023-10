Helicópteros da polícia são atingidos por tiros durante operação

Dois helicópteros das polícias Civil e Militar foram atingidos por tiros durante uma operação conjunta realizada, na manhã desta segunda-feira (9), pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. O objetivo da ação seria tentar prender os principais chefes da maior facção do tráfico de drogas do estado, o Comando Vermelho (CV).

As aeronaves viraram alvos dos disparos quando sobrevoavam a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, e precisaram pousar em seguida. A da Polícia Civil é blindada e foi atingida no tanque de combustível. O piloto precisou fazer um pouso de emergência no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na Penha. Já o helicóptero da PM teria sido atingido no para-brisa. Nenhum agente ficou ferido.

A operação policial realizada nesta manhã (9) mira três conjuntos de favelas do Rio e busca cumprir 100 mandados de prisão. As ações fazem parte da Operação Maré, anunciada no fim de setembro pelo governo fluminense. Os policiais estão atuando nas comunidades da Cidade de Deus, Vila Cruzeiro (no Complexo da Penha), de Nova Holanda e do Parque União (ambas no Complexo da Maré).

Cerca de 1 mil homens foram mobilizados na operação que seria uma resposta ao assassinato dos três médicos na Barra da Tijuca, na última semana. Eles teriam sido mortos por engano por um deles ter sido confundido com um miliciano. Criminosos do Comando Vermelho seriam os responsáveis pelas mortes.