Megaoperação na Maré: Polícia Civil encontra laboratório de refino de drogas

A Polícia Civil encontrou, na manhã desta segunda-feira (9), um laboratório de refino de drogas, utilizado por criminosos para armazenar as drogas e fabricar explosivos. Os agentes estão participando, em parceria com a Polícia Militar, de uma megaoperação no Complexo da Penha, na Maré e na Cidade de Deus, para cumprir mais de 100 mandados de prisão.

O laboratório foi localizado pelos policiais na comunidade Parque União, na Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. Dentro do local, foram encontrados centenas de materiais vendidos e utilizados pelos bandidos, como caixas de lança-perfume e malas abarrotadas de explosivos, que eram fabricados pelos próprios criminosos. Quatro suspeitos foram apreendidos e levados para a Cidade da Polícia.

Leia mais sobre o tema:



➢ Ações em favelas do Rio buscam cumprir 100 mandados de prisão

➢ Helicópteros da polícia são atingidos por tiros durante operação

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, têm atuado com blindados e helicópteros em três conjuntos de favelas do Rio de Janeiro desde o início desta manhã, na denominada “Operação Maré”.

A operação é uma resposta a traficantes da Maré, que foram flagrados utilizando o que poderia ser um espaço público de lazer, para treinar seus homens em táticas de guerrilha. Além disso, os agentes buscam encontrar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que também estariam envolvidos no assassinato de três médicos na orla da Barra da Tijuca na última quinta-feira (5).