Ouça policial baleado pedindo socorro durante tiroteio em Niterói

Um áudio de um policial civil baleado, pedindo socorro aos colegas, usando seu celular, durante um tiroteio iniciado em uma tentativa de assalto, na Região Oceânica de Niterói, impressionou o público nas redes sociais, nesta segunda-feira (9). O áudio foi feito por ele, após ser baleado no local. O agente realizava a segurança da drogaria que era alvo dos criminosos, na divisa dos bairros de Itacoatiara e Itaipu, e foi atingido em uma das pernas.

Socorro - O segurança inicia o áudio falando com voz de desespero, pedindo socorro a outros agentes. Em seguida, ainda informou sua localização para que viesse a ser encaminhada ajuda, assim como a do Corpo de Bombeiros.

" Amigo, me socorre aqui, eu to baleado aqui, em Itaipu, perto da academia, pede socorro para mim, me ajuda. Eles já se foram, chama o corpo de bombeiros.", declarou o agente.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Segundo o 12°BPM (Niterói), os assaltantes pararam o carro perto do escritório da Drogaria Ocean Farm, onde um policial e outro funcionário estavam retirando um malote de dinheiro.



O policial reagiu à tentativa de assalto, atirando contra os criminosos que fugiram do local. Dois homens foram baleados durante o tiroteio - o policial civil e mais um, ainda não identificado. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, em Niterói.

Ainda não foi identificado o estado e a saúde do segundo homem ferido. O caso foi registrado na 81°DP (Itaipu).