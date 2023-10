Médico que sobreviveu a ataque no Rio é transferido para hospital em São Paulo

Médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, único sobrevivente do ataque na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução

Médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, único sobrevivente do ataque na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução

O médico Daniel Sonnewend Proença, 32 anos, único sobrevivente do ataque de criminosos em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na madrugada da última quinta-feira (5), foi transferido para um hospital particular em São Paulo, nesta segunda-feira (9).

Daniel estava internado no Hospital Samaritano e em São Paulo seguirá com o tratamento para reabilitação, como explicou a nota da unidade de saúde carioca.

"O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o médico Daniel Sonnewend Proença acaba de ser transferido para um hospital em São Paulo, para continuidade da reabilitação e tratamentos posteriores. Todos os procedimentos realizados com relação às revisões cirúrgicas e a fixação definitiva do fêmur foram avaliados e estabilizados para que o processo da transferência fosse realizado em segurança atendendo ao pedido da família, quanto ao retorno para a capital Paulista", diz a nota.



Daniel Sonnewend foi atingido por 14 tiros e foi o único sobrevivente do ataque. Ele foi atendido inicialmente no Hospital Lourenço Jorge, onde passou por uma cirurgia nas pernas, e depois transferido para o Hospital Samaritano, da rede Americas.