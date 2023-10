Homens armados atiram contra funcionários de farmácia em Niterói; vídeo

Um policial civil que fazia a segurança de uma farmácia no bairro Itacoatiara, em Niterói foi baleado por homens encapuzados e armados na manhã desta segunda-feira (9).

Câmeras de segurança registraram o crime, que aconteceu bem no meio da rua. Nas imagens, é possível ver que os homens pararam o carro próximo a um escritório da drogaria, em que o policial e outro funcionário estariam retirando um malote de dinheiro.





Homens encapuzados atiraram em plena luz do dia Reprodução

Autor: Reprodução

Ambos foram surpreendidos pelos assaltantes, que chegaram ao local efetuando disparos. O policial reagiu à tentativa de roubo e atirou contra os ladrões, que fugiram do local em um carro.

Leia também:

➢ Encontrado morto dentro de carro em Nova Cidade

➢ Helicópteros da polícia são atingidos por tiros durante operação

O funcionário e o agente civil foram baleados e, de acordo com as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros teria sido acionado por volta das 11h15 para socorrer as vítimas, que foram levadas para um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

*Em atualização