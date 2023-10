Mulher é encontrada morta dentro de saco preto em Itaboraí

O Corpo de uma mulher foi encontrado, nesta segunda-feira (09), no bairro de Pachecos, em Itaboraí, na região Metropolitana do Rio. A vítima foi encontrada enrolada em um saco preto.

Agentes da Polícia Civil e da PM foram acionados e investigam o cenário do crime. As autoridades se depararam com a mulher dentro de um saco preto e amarrada com uma corda em torno de todo o corpo, tendo marcas de tortura e violência.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte da mulher, ainda não identificada. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.