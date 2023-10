Homem é preso com drogas em Inoã, Maricá

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso com entorpecentes nesta segunda-feira (09/10), em Inoã, Maricá. Segundo relatos dos policiais, ele chegou a escapar da viatura enquanto era levado à Delegacia, mas foi recapturado pelos agentes.

Oficiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) contam que estavam em patrulhamento na região, que fica próximo às Chácaras de Inoã, quando viram o homem em atividade suspeita no local. Ele teria tentado fugir assim que notou a presença dos policiais militares.

Mesmo assim, ele acabou sendo detido e abordado pelos agentes, que encontraram drogas com ele. Ele chegou a ser algemado e colocado na viatura. No meio do trajeto até a unidade, porém, ele conseguiu arrombar a abertura do porta-malas do veículo e se jogou do carro para fugir.



Os policiais precisaram realizar um novo cerco, dessa vez no Centro, para capturá-lo novamente. Por fim, o homem acabou detido e conduzido até a 82ª DP, no Centro. Para lá também foi levado todo o material apreendido, que inclui uma carga não especificada de drogas, munição e aparelhos de rádiotransmissão.