Encontrado morto dentro de carro em Nova Cidade

Um homem foi executado a tiros, no final da noite desse domingo (08), em Nova Cidade, São Gonçalo.

O corpo do homem, que já está identificado, foi encontrado dentro de um carro, na Rua Doutor Cardoso de Melo, por volta das 23h.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), foram acionados ao local e investigam o caso. Ainda não há informações que ajudem a elucidar o crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

*Em atualização

Um morador da comunidade do Preventório morreu após ser eletrocutado em uma das ruas de acesso à comunidade, em Charitas, na manhã deste domingo (8). Os fios de alta tensão estariam espalhados pelo chão, quando o homem teria passado pelo local e levado o choque que o vitimou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30, para prestar socorro a um ferido na Travessa Santa Cândida. No local, a morte foi confirmada e a área isolada, devido ao perigo. A Polícia Militar foi contatada em seguida.

A operação policial feita na manhã desta segunda-feira (9) em três conjuntos de favelas do Rio de Janeiro busca cumprir 100 mandados de prisão. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Polícia Civil fluminense, José Renato Torres, em entrevista.

As ações fazem parte da Operação Maré, anunciada no fim de setembro pelo governo fluminense. Os policiais estão atuando nas comunidades da Cidade de Deus, Vila Cruzeiro (no Complexo da Penha), de Nova Holanda e do Parque União (ambas no Complexo da Maré).

