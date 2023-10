Morre jovem baleado em briga na Barreira do Vasco

Morreu o jovem ferido em uma briga que aconteceu nos arredores do Estádio São Januário, na Barreira do Vasco, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (7). Outros dois homens também ficaram feridos na confusão que começou logo após o jogo entre o Vasco e o São Paulo.

De acordo com relatos nas redes sociais, o disparo teria sido feito por traficantes que estavam na região, por supostamente terem proibido brigas no local, porém a informação não é confirmada pela polícia. Vídeos mostram que houve uma briga entre torcedores pouco antes do jovem ser ferido na região do abdômen.

Leia também:

Jovem é baleado na "Barreira do Vasco" após jogo em São Januário

Homem é encontrado baleado em rodovia no Rio do Ouro, SG

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Barreira realizavam patrulhamento pela Rua Ricardo Machado quando ouviram disparos de arma de fogo. A equipe teria encontrado então dois homens baleados. Uma das vítimas, um homem de 20 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na unidade de saúde, os agentes teriam encontrado mais uma vítima da confusão, que havia sofrido um espancamento. O homem tem 41 anos e seria conhecido da vítima fatal.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).