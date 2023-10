Jovem é baleado na "Barreira do Vasco" após jogo em São Januário

Um jovem foi baleado na noite de sábado (7) após a partida entre Vasco e São Paulo, nas redondezas de São Januário, na Zona Norte do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h10, e a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

De acordo com relatos nas redes sociais, o disparo teria sido feito por traficantes que estavam na região. Vídeos mostram que houve uma briga entre torcedores pouco antes do jovem ser ferido na região do abdômen.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Barreira realizavam patrulhamento pela Rua Ricardo Machado quando ouviram disparos de arma de fogo. A equipe encontrou um homem ferido. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal Souza Aguiar. A 17ª DP (São Cristóvão) investiga o caso.