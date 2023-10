Homem é encontrado baleado em rodovia no Rio do Ouro, SG

Homem baleado deu entrada no Centro de Trauma do HEAT - Foto: Filipe Aguiar

Homem baleado deu entrada no Centro de Trauma do HEAT - Foto: Filipe Aguiar

Um homem de 28 anos foi encontrado caído às margens da RJ-100, a Rodovia Prefeito João Sampaio, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, com um ferimento de tiro na perna, na manhã deste sábado (7). Não há informações sobre como ele foi baleado.

De acordo com testemunhas, a vítima trafegava mancando pela via, altura do número 332, em direção ao município de Niterói, e foi visto caindo algumas vezes. Ele teria sido contado a pedestres que foi ferido, mas não contou detalhes sobre a situação que o levou a ser baleado.

Algum tempo depois, uma equipe da Polícia Militar teria passado pelo local e informada sobre o homem ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h25 e uma equipe do quartel de Colubandê foi deslocada para a ocorrência.

O homem foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Segundo a direção da unidade de saúde, o paciente deu entrada no setor de trauma e seu estado de saúde é considerado estável.