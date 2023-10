Jovem morre afogado após cair na Baía de Guanabara

O jovem teria caído nas proximidades do Museu do Amanhã - Foto: Reprodução

O jovem teria caído nas proximidades do Museu do Amanhã - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Flávio Júnior, de 23 anos, morreu afogado na madrugada deste sábado (07), após cair na Baía de Guanabara, na altura do Museu do Amanhã, na Praça do Mauá. Segundo informações, ele teria trabalhado em um evento próximo ao local do fato.

Ainda de acordo com as informações, Flávio estava caminhando pela região por volta das 4h quando caiu no mar e desapareceu. Conforme o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Marítimo foi acionado por volta das 5h, no entanto, os agentes acharam o corpo do jovem já sem vida, por volta das 8h30.

Agentes da Guarda Portuária e da Polícia Militar foram acionados para o local.



O corpo dele foi retirado da água e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai aguardar pelos familiares para liberação e sepultamento.