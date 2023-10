Dois homens são baleados em diferentes bairros de São Gonçalo

Vítimas receberam atendimento no HEAT - Foto: Filipe Aguiar

Dois homens foram baleados em diferentes bairros de São Gonçalo na manhã deste sábado (7). Uma das vítimas foi atingida na perna, no bairro de Maria Paula, e a outra no braço, em Santa Luzia.

O homem ferido na perna, em Maria Paula, tem 23 anos e foi levado para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, pelo Corpo de Bombeiros. Ele deu entrada na unidade às 11h07.

Já o homem ferido no braço em Santa Luzia tem 55 anos e foi atingido dentro do quintal de casa. Ele deu entrada no HEAT, às 9h32, por meios próprios, sendo levado à unidade pelo primo.

Ainda não há informações sobre em quais circunstâncias as duas vítimas foram baleadas.