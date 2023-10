Polícia identifica homem que cometeu racismo em estação de trem no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o homem que foi gravado ao dizer falas racistas em uma estação de trem. O caso, que foi divulgado na última quarta-feira (4), mostrou que um homem, com sotaque espanhol, disse que negros deveriam “ficar escravos durante toda a vida”.

Segundo a polícia do Rio, o caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Além do homem ter sido identificado, ele também será intimado a prestar depoimento.

Leia também



➢ Loja de Salgados é invadida e furtada em Icaraí, Niterói

➢ Suspeitos de matar médicos são encontrados mortos no Rio

O caso ocorreu na estação de trem de Deodoro. A SuperVia informou que “não compactua com nenhum tipo de discriminação” e que vai “tomar as medidas cabíveis perante as autoridades competentes”.



“Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos”, disse a Polícia Civil em nota.

Sobre o caso

Na última quarta-feira (4), a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro divulgou o vídeo em que um homem grita falas racistas.

Nas imagens divulgadas, é possível ver um homem gritando “Negro de m*rda” e “negros tinham que continuar escravizados, tem que ficar escravo por toda sua vida”.

De acordo com informações do procurador da Comissão da OAB, Rodrigo Montego, o homem filmado teria ficado com raiva após esbarrar em uma pessoa negra. A denúncia do crime foi encaminhada à Polícia Civil do Rio de Janeiro pela OAB-RJ.