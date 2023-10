PF prende suspeito de armazenar pornografia infantil em Niterói

Um homem foi preso em Niterói, na última quinta-feira (05/10), depois que agentes da Polícia Federal encontraram material pornográfico com menores de idade armazenado em sua residência. Ele foi detido como parte de uma operação da PF em combate a crimes de abuso sexual contra crianças na região.

As imagens e vídeos ilegais estavam no computador do suspeito, que também é acusado de ter compartilhado o conteúdo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime e pode ser condenado a 10 anos de prisão. Além dele, outros suspeitos foram alvos de mandados de busca e apreensão na cidade pela ação.

Batizada de Arcanjo 16, a operação contou com o apoio de policiais militares, incluindo oficiais do grupamento responsável por operações aéreas. Não há informações a respeito de outros presos.