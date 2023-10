Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de filha de 3 anos

Um homem, de 31 anos, foi preso, nesta quarta-feira (04), acusado de estuprar a própria filha de 3 anos. O suspeito foi detido em Mesquita, na Baixada Fluminense. A mãe da menina tentou conversar com o homem ao saber do ocorrido, porém foi agredida.

A avó da criança foi a primeira a identificar algo de estranho no relacionamento do acusado com a filha. Ela teria percebido que o homem ficou desconfortável quando ela entrou no banheiro onde ele estava dando banho na criança.

A menina teria chorado ao sair do banheiro em direção ao quarto. Quando a mulher foi até ao cômodo conversar com a neta, percebeu que a vagina dela estava machucada. A garota contou que o pai passava sabonete e colocava os dedos nas partes íntimas dela.

A Polícia Civil informou que o acusado foi localizado após trabalho de monitoramento de agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu. Contra o homem, foi executado um mandado de prisão preventiva.



A criança foi levada ao hospital. Em seguida, o caso foi registrado na especializada. O suspeito tinha sete passagens na polícia, sendo uma delas por lesão corporal contra a ex-esposa.