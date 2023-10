Disque Denúncia procura homem acusado de ameaçar ex-namorada

Um foragido acusado de ameaçar a ex-namorada é o alvo do último cartaz lançado pelo programa Disque Denúncia, que emitiu o material para auxiliar nas buscas pelo suspeito nesta sexta-feira (06/10). Conhecido como “Fábio Despachante”, o homem teria descumprido medidas protetivas, determinadas judicialmente, para importunar a vítima na Zona Oeste do Rio.

Fábio Pereira da Silva, de 40 anos, é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Segundo a Polícia, duas medidas protetivas impedindo-o de se aproximar da ex-parceira foram emitidas pela Justiça. Ele descumpriu a ordem nas duas ocasiões, de acordo com a corporação.

Por conta das infrações, um mandado de prisão foi emitido pela Regional da Barra, pelos crimes de ameaça, violência doméstica e infração de medidas protetivas.



Pessoas com informações a respeito do paradeiro do foragido podem entrar em contato com o programa pela central de atendimento (21 22531177 ou 0300-253-1177), pelo WhatsApp anonimizado do serviço (21 22531177) ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.